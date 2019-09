Banco do Nordeste entrega prêmio da Campanha Sonho Realizado em Fortaleza

O Banco do Nordeste realiza, nesta sexta-feira, 13 de setembro, na sede da instituição, às 10h, a entrega da premiação da Campanha Sonho Realizado, promovida pelo BNB e Visa, para contemplar clientes atendidos pelo programa de microcrédito urbano orientado do Banco do Nordeste, o Crediamigo. A comerciante Glauciane Saraiva Almeida, de Fortaleza, receberá das mãos do presidente do BNB, Romildo Rolim, o prêmio de R$ 30 mil para investir em melhorias no seu empreendimento. Antes, às 8h45, gestores do Banco farão uma visita técnica ao estabelecimento comercial da premiada, uma loja de ferramentas localizada no bairro Jangurussu.

A campanha ocorreu no período de novembro de 2018 a fevereiro de 2019 e premiou outros três empreendedores, nos estados do Piauí e da Bahia. O objetivo foi estimular o uso do cartão de débito, Visa Crediamigo, que durante a ação, disponibilizava a cada R$ 10 em compras, um número da sorte para que consumidores pudessem concorrer mensalmente aos prêmios com recursos destinados à reforma e compra de produtos para seus empreendimentos.

SERVIÇO:

Campanha Sonho Realizado – BNB e Visa

Visita à loja da premiada Glauciane Saraiva Almeida

Dia: 13/09, 8h45

Local: Rua Valparaíso, nº 330, Bairro Jangurussu

Entrega da premiação

Dia: 13/09, 10h

Local: Auditório Celso Furtado – Centro Administrativo do Banco do Nordeste (Av. Silas Munguba, nº 5.700, Passaré, Fortaleza-CE)