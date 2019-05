Banco do Nordeste participa de Condel com presença do presidente Jair Bolsonaro

O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, estará em Recife (PE), nesta sexta-feira (24), para participar da 25ª reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, que contará com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. O colegiado é o órgão de articulação e decisões sobre as diretrizes e prioridades para o desenvolvimento da área de atuação do BNB, operador exclusivo do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). No evento será apresentado o Relatório de Resultados e Impactos do Fundo.