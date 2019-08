Banco do Nordeste tem novo diretor financeiro e de crédito

O Banco do Nordeste empossa, nesta terça-feira (20), às 9h30, o funcionário Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior na Diretoria Financeira e de Crédito. O novo diretor tem experiência em Administração Financeira, Auditoria e Controladoria, Gestão de Negócios, Gestão Empresarial e Negócios Internacionais.

Antônio Jorge possui 17 anos de atuação no BNB, tendo exercido funções de gestão superior em diversas áreas do Banco, a exemplo de Controles Internos e Gestão de Riscos e Operações Financeiras e de Mercado de Capitais. Comandou ainda, na área negocial, a Superintendência Estadual da Bahia, um dos estados com o maior número de agências na estrutura da empresa e parcela representativa na carteira de crédito da instituição. Por último, vinha à frente da Superintendência de Tecnologia da Informação.

Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior foi designado como novo diretor em reunião do Conselho de Administração do Banco do Nordeste, realizada nesta segunda-feira (19).