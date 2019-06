Bancos não funcionam no feriado de Corpus Christi, mas abrem normalmente na sexta-feira

As agências bancárias de todo o país não vão funcionar nesta quinta-feira, em função da celebração de Corpus Christi, mas abrirão normalmente na sexta-feira, dia 21, segundo a Federação Brasileira de Bancos. Durante o feriado, os clientes poderão utilizar celular, internet banking, caixas eletrônicos e atendimento telefônico para realizar operações bancárias.

Ainda de acordo com a entidade, as contas de consumo — como as faturas de luz, telefone, água, gás e TV por assinatura —, assim como carnês com vencimento previsto para esta quinta-feira poderão ser pagos no dia seguinte, sem a cobrança de multa por atraso.

Aqueles que preferirem poderão ainda utilizar os canais de atendimento para agendar a quitação das contas ou utilizar os códigos de barras das faturas para efetuar o pagamento em caixas eletrônicos.

A Febraban ressalta ainda que os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou quitados por meio de Débito Direto Autorizado (DDA).

No caso das cobranças de tributos federais, estaduais ou municipais, as datas de vencimento, em geral, já estão ajustada em função do calendário de feriados nacionais e regionais.