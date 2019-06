Barraca na Praia do Futuro é atingida por incêndio de grandes proporções

Localizada na Praia do Futuro, a barraca Atlantidz foi atingida por um incêndio de grandes proporções na madrugada desta quinta-feira (27). Segundo testemunhas o fogo teve início por volta das 2h da manhã.

A Polícia Militar isolou a área e o corpo de Bombeiros trabalhou durante a madrugada no combate às chamas e conseguiu evitar que o fogo se alastrasse. As maiores dificuldades encontradas foram por conta do telhado de palha e também devido aos fortes ventos.

As causas do incêndio na barraca, uma das mais visitadas pelos turistas e frequentadores da praia, ainda serão apuradas, mas de acordo com os supervisores algumas salas do estabelecimento não foram atingidas e detectou-se o furto de computadores, indicando o possível ato criminoso.