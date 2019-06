Denúncias de André precisam ser esclarecidas. Sem silêncio!

As declarações do deputado estadual André Fernandes (PSL), ao reafirmar possíveis ligações de colegas parlamentares com organizações criminosas, incendeiam os bastidores da Assembleia Legislativa e colocam sob suspeita a trajetória e a vida de quem hoje ocupa uma das 46 cadeiras no Parlamento cearense.

A denúncia é grave, muito grave! Torna-se ainda mais grave por ter sido reafirmada por quem a fez ao desfilar, em seus primeiros dias de mandato, pelos corredores da Assembleia Legislativa. André, ao por em dúvida o comportamento ético e moral de colegas deputados, sem apresentar provas e dados concretos, joga lama sobre todo o Poder Legislativo.

Jovem, com pouco mais de 20 anos de idade, André Fernandes, campeão de votos em 2018, quando recebeu o apoio de 109.742 eleitores para conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa, chegou como novidade, sabe usar bem as redes sociais para prestar contas dos seus atos e ações e, ao falar sobre supostos vínculos entre grupos criminosos e membros do Parlamento Estadual, ganha ainda mais holofote. André precisa, porém, mostrar que não está jogando palavras ao vento.

Sejam quais forem os desdobramentos das declarações de André Fernandes, o caso tem um caminho: o Conselho de Ética Parlamentar, que tem, entre as suas atribuições, a missão de “zelar pelo funcionamento harmônico e pela imagem do Poder Legislativo, na forma do Código de ética e da legislação pertinente”, e, por exemplo, “autuar e instruir processo disciplinar contra Deputado, tipificar a infração cometida, que importem em sanções que devam ser submetidas a julgamento”.

Como, para toda ação, existe uma reação, lideranças do PSDB, MDB, PP, PP, PC do B, SD e PT cobram a André Fernandes que mostre as provas sobre as denúncias que fez e, caso nas as apresente, sofra as penalidades que impõe o Regimento Interno do Poder. Aqui, não cabe clima de abafa, nem de silêncio, mas sim de esclarecimento. Para o bem do Legislativo e dos cearenses!