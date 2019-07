Bastidores da política de Itatira: nomes se movimentam com a aproximação das eleições de 2020

Os nomes conhecidos da política do município estão se mobilizando com o objetivo de disputar o próximo pleito. A novidade surge do grupo do atual Prefeito Antônio Almir. O Jovem Vereador Leo Miguel se lança como pré candidato a prefeitura do município, tendo inclusive buscado o apoio do atual Prefeito Antônio Almir, como também de movimentos sociais, culturais, esportivos e com as classes de trabalhadores e comerciantes do município.

O vereador foi eleito pela primeira vez em 2016 com uma expressiva votação e já exerceu a função de assessor especial do gabinete do prefeito e secretário municipal de finanças na gestão 2012 a 2016.

Discretamente, Léo Miguel está se articulando com diversos setores e defendendo o desenvolvimento econômico e social através do fortalecimento do comércio local e da industrialização do município.