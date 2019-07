Bastidores políticos: pré-candidato a prefeito, Carlos Matos diz que gestão Roberto Cláudio “não tem o mínimo de atenção com a população de baixa-renda”

Corrida à Prefeitura! Movimentações de olho nas eleições municipais de 2020 começam a tomar forma na capital cearense. Um dos partidos que se antecipa nas articulações promovendo debates sobre as candidaturas para o próximo ano é o PSDB. A sigla tem como pré-candidato à gestão municipal de Fortaleza em 2020 o ex-deputado estadual Carlos Matos, que esteve presente no Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais) desta sexta-feira (19).

Entrevistado pelos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, o ex-deputado Carlos Matos falou sobre sua antecipação na candidatura à prefeitura da capital. O jornalista Luzenor de Oliveira perguntou ao pré-candidato se ele estava se enquadrando no adágio “Quem madruga Deus ajuda!”. Por sua vez, Carlos concordou com a afirmação e complementou: “O trabalho é que transforma o mundo. Estar a serviço da população para ouvir os desafios, para ouvir a necessidade do que a população tem seria obrigação de qualquer partido político, de qualquer político”.

Realidade da capital

Dentre as ações com vistas às eleições de 2020, Carlos Matos visitou bairros em Fortaleza e se reuniu com lideranças comunitárias a fim de entender quais os reais problemas enfrentados dentro das comunidades. Sobre a situação destas localidades e a reação dos fortalezenses quanto à sua pré-candidatura, o ex-deputado destaca: “Estamos nos aproximando para ouvir esse desafio e a população tem sido de um respeito e de uma seriedade que me impressiona!”

Se você for ao Meireles você vai pensar que está em Nova York ou em São Paulo, quanto você vai ao conjunto palmeiras, não, não pode ser a mesma prefeitura que cuida dessa cidade! Descuidada, sem saneamento, sem o mínimo de atenção com a população de baixa renda para que haja oportunidade para os jovens. Nós temos desemprego de quase 60% dos jovens, é uma coisa incrível. É um desafio nacional, um desafio das grandes cidades do país, mas nós temos que enfrentar, afirmou Carlos Matos.

Para Matos, um grande problema da atualidade é o êxodo de cearenses insatisfeitos com a realidade da cidade que preferem morar em outras capitais do país mais desenvolvidas ou até fora do Brasil. Ele ainda pontua como exemplo a ser seguido a cidade de Medellin, capital da Colômbia, que registrou uma diminuição dos homicídios entre jovens, caindo de 400 para 13 com relação a 100 mil habitantes. O resultado positivo foi consequência de investimento na juventude e oferta de oportunidades.

Geração de emprego

Durantes as visitas realizadas nos bairros de Fortaleza, o jornalista Beto Almeida questiona se Carlos percebeu a existência de preocupação por parte dos populares quanto ao desemprego. Na visão do pré-candidato essa inquietação é presente e para solucionar isso é preciso criar um reforço escolar para os jovens no sentido de que eles possam estar mais preparados para entrar na universidade e logo em seguida conseguirem um emprego. Atualmente, um programa que ameniza o problema da falta de renda é o Bolsa Família.

O Bolsa Família eu acho que é bom, porque é um imposto negativo, é justo que eu pegue aqueles que não tiveram condição de pagar imposto e receba um pouco, mas eu não resgato a dignidade dele. Eu tenho que dar uma oportunidade de trabalho e o poder público tem papel fundamental nisso. É sim papel do poder público gerar emprego, afirma o pré-candidato Carlos Matos.

Alianças

No início deste mês o atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) lançou um pacote de obras no valor de R$ 1,5 bilhão para o biênio 2019/2020. Na ocasião estiveram presentes lideranças importantes como o ex-presidenciável Ciro Gomes, o Governador Camilo Santana (PT), o senador Tasso Jereissati (PSDB) e o presidente da Assembleia, José Sarto (PDT). O encontro evidenciou a reconciliação entre Tasso e Ciro e encaminhou possível aproximação entre o PDT e o PSDB.

Acerca desse estreitamento de laços e possível construção de alianças o ex-deputado pontua que “fazer alianças para governar bem é necessário. Estar aberto a fazer o que é bom para a população é demonstrar que não é fundamentalista”. De acordo com Matos a presença do senador Tasso na reunião foi um gesto de gratidão por parte de Roberto Cláudio que convidou o senador após este pautar a liberação o Senado e encaminhar a liberação de verbas para o pacote de obras na capital.

Apesar disso, o pré-candidato deixa claro que há insatisfação quanto à gestão atual do prefeito Roberto Cláudio e que afirmar a existência de uma aliança política é um pouco de exagero. “Dizer que tem uma aliança política há um caminho grande. Porque nós temos uma visão própria, como temos do Ceará, como temos do país e temos pra Fortaleza. E não estamos satisfeitos com a realidade como a cidade está. Nós queremos colocar nosso coração para construir uma cidade diferente do que está aí”

Confira a entrevista completa clicando no vídeo abaixo: