Bate Papo: Casas legislativas retomam atividades nesta quinta-feira

Após recesso parlamentar, deputados e senadores retornam às atividades nesta quinta-feira (1º). A partir deste mês os parlamentares tem 11 medidas provisórias para analisar além de discutir temas que vão desde mudanças na estrutura governamental até novas regras para aposentadoria.

Luzenor de Oliveira comenta que as medidas anunciadas pelo governo como a medida provisória que disciplina mudanças nas regras de trânsito e a liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) afetam diretamente a vida dos cearenses.

“São ações anunciadas pelo governo federal, por meio de medidas provisórias, que dependem do congresso nacional e tem impacto na vida de todos os cearenses”, afirma Luzenor.

Beto Almeida relembra que também tramita no Senado o Pacote anticrime, apresentado em fevereiro deste ano pelo ministro da Justiça, Sergio Moro que segundo o jornalista, ficou estagnado por conta das discussões acerca da reforma da Previdência. “Ele (o pacote anticrime) vai ser um ponto alto de discussão nesse segundo semestre no Senado”, diz Beto.

No âmbito local, Beto destaca que na Câmara Municipal de Fortaleza o foco será no debate em torno do Plano Diretor de Fortaleza. “São aquelas mudanças que estão sendo aguardadas para definir para onde essa cidade vai crescer”, comenta o jornalista.