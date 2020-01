Bate-Papo: “Choveu na horta dos professores”, diz correspondente Alverne Lacerda sobre reajuste salarial

Professores na expectativa! Finda-se o mês de janeiro e a chegada de fevereiro traz consigo o anseio dos professores da rede pública dos 184 municípios cearenses para a efetivação do reajuste do piso salarial. O assunto foi destaque dentro do Bate-Papo político nesta sexta-feira (31) na conversa entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.

Segundo estimativas da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE), o reajuste de 12,84% no piso salarial do magistério deve gerar um impacto de R$ 400 milhões de reais nos cofres do municípios.

Até o momento, conforme a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), 62 municípios já oficializaram o reajuste, sendo que 14 elevaram a quantia acima desta porcentagem.

Com o reajuste de 12,68%, calculado pelo MEC de acordo com a lei 11.378/2008, o salário dos professores da rede fundamental pública de ensino passou para 2 mil 886 reais e 24 centavos.

Tauá

Dentro do Bate-Papo político, o correspondente Alverne Lacerda, diretamente da FM 106.1 em Tauá, deu mais detalhes sobre o reajuste implementado para os professores no município da região dos Inhamuns. Comparando o reajuste com as chuvas que banhavam o município no momento de sua participação, Alverne afirmou: “Choveu na horta dos professores” .

A decisão, confirmada pelo prefeito da cidade, Fred Rego, em reunião, disciplinou o reajuste de 12,84% no salário dos professores. Com o aumento, Alverne detalha que a menor remuneração passa a ser de 3 mil 223 reais, ficando a a maior em pouco mais de 4 mil reais.

Confira na íntegra a participação de Alverne Lacerda:

Bate-Papo

“A notícia é boa, sem dúvida” – foi o que disse o jornalista Beto Almeida ao comentar a informação trazida pelo correspondente Alverne Lacerda sobre o reajuste em Tauá. Beto destaca ainda outros municípios que tiveram aumento do piso salarial acima do definido pela lei nacional como Mombaça, Cascavel, Ibaretama, Irapuan Pinheiro, Jaguaribe e outros.

De acordo com Beto Almeida, o reajuste acima do que foi definido pela lei federal em alguns municípios entra em contradição com o aconselhamento das entidades e lideranças municipalistas, que alertam para o risco de cair no crime de responsabilidade fiscal. Contudo, Beto afirma que a decisão dos prefeitos não indica irresponsabilidade:

Quando um prefeito anuncia um reajuste, eu acredito que ele está sendo responsável ao assumir esse investimento na educação

Ainda no tema, o jornalista Luzenor de Oliveira comenta um estudo de especialistas e técnicos da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que indica o provável descumprimento da lei de responsabilidade fiscal ou lei do piso salarial neste ano de 2020 por parte dos prefeitos devido ao ano eleitoral. Por fim, Luzenor comenta: