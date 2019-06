Bate-Papo: Comissão Especial encerra discussões, relator apresenta novas mudanças e governadores ainda querem mais

A Comissão Especial encerrou ontem (26) as discussões sobre o parecer da reforma da Previdência. Após quatro dias de debates, 127 deputados falaram no total, somando quase 30 horas de discussão e agora o relator apresenta hoje (27) uma proposta complementar com alterações pontuais e a previsão é que a matéria seja votada em plenário até a primeira quinzena de julho

Também nessa quarta-feira os governadores do nordeste se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e expuseram suas reivindicações no que se refere a proposta, que não deve incluir estados e municípios. Isto deve-se ao fato de que as mudanças que serão apresentadas pelo relator Samuel Moreira (PSDB-SP) não irão modificar a estrutura dorsal do projeto

O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais) desta quinta-feira (27). No Bate-Papo político, o jornalista Beto Almeida comentou que os anseios dos governadores foram atendidos, mas agora existe uma nova pauta:

Antes eles diziam que entrariam e apoiariam a reforma da previdência se fossem retirados pontos que eles consideravam importantes da reforma, como era o caso da aposentadoria rural, do bpc, da aposentadoria especial pra professores, e tudo isso foi atendido de certa forma.

Retirados do corpo da reforma, muitos estados e municípios vivenciam problemas fiscais e de administração financeira e esse é o principal motivo pelo quais os gestores anseiam querem ter suas federações inseridas. Beto Almeida afirma que eles “querem mais recurso pra os estados, eles querem mais verbas principalmente pra completar a questão do déficit fiscal, não é especificamente o caso do Ceara, até porque praticamente toda a reforma da previdência no estado foi feita, mas não é o caso dos demais estados.