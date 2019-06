Bate Papo destaca protagonismo de Tasso no cenário nacional com Marco Legal do Saneamento Básico

Em tempo recorde! O Projeto de Lei do senador cearense Tasso Jereissati (PSDB), aprovado no Senado, marca um debate importante na pauta de pequenos municípios cearenses e destaca o protagonismo do senador tucano no cenário nacional. A expectativa, agora, é que a Câmara dos Deputados aprove o projeto.

O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político desta sexta-feira (7), entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, que analisaram a atuação do tucano na aprovação do texto. “Não é questão de ser privatista, é questão de ter projeção – analisou Beto Almeida, que finaliza dizendo que, mesmo sendo passível de questionamentos, “é de políticos como ele que nós, brasileiros, precisamos”.

Tasso é protagonista na discussão.

“Como se existisse saneamento em todos os municípios”

O senador afirma, na defesa do projeto, que a medida tem impacto nos municípios pobres do país. Segundo ele, os parlamentares falam do tema como se existisse saneamento em todos os municípios brasileiros. Na avaliação do tucano, algumas críticas dos parlamentares contrários à medida não se sustentam.

Para Beto Almeida, alguns dos pontos apresentados por esses parlamentares precisam ser questionados. Por exemplo, a ideia de que os municípios mais pobres deixariam de receber a cobertura sanitária por questões de interesse comercial cai por terra, segundo ele, porque o projeto apresentado por Tasso preenche essas lacunas. Acompanhe a análise completa no player abaixo:

Veja as alterações.