Bate Papo, do Alerta Geral, destaca movimento do PT a caminho da Prefeitura de Fortaleza

As convenções para oficialização de coligações e candidaturas nas eleições de 4 de outubro serão realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, mas as articulações estão a todo o vapor envolvendo dirigentes partidários e pré-candidatos.

O Bate Papo Político desta sexta-feira (10), no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – RMF + 25 emissoras no Interior + Internet), entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, destacou os preparativos do PT para lançar candidatura própria à Prefeitura da Capital.

O movimento indica que a deputada federal Luizianne Lins deverá ser a candidata à sucessão do prefeito Roberto Cláudio (PDT). Durante o Bate Papo Político, o jornalista Beto Almeida citou que, além de Fortaleza, o PT deverá lançar candidato próprio à Prefeitura de Caucaia – segundo maior colégio eleitoral do Ceará.

Atualmente exercendo o cargo de deputada federal, Luizianne Lins, tem um mandato parlamentar discreto, sem apresentar muita presença na mídia, nem destaque no plenário do legislativo. Porém a deputada carrega força eleitoral que a credencia a ganhar o apoio da militância do PT na corrida pela sucessão municipal.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva:

Na disputa, Luzenor destaca que podem surgir outros nomes, mas que o de Luizianne é o principal na corrida pela prefeitura de Fortaleza. “As lideranças estaduais do PT, e municipais, especialmente, querem sim candidatura própria, que é estimulada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, avalia o jornalista.

Beto aponta que é de interesse do partido o lançamento do maior número possível de candidaturas próprias nas eleições municipais de 2020. Para o jornalista, o interesse surge por uma questão de sobrevivência política e como um preparativo para as eleições posteriores.

“Essas eleições municipais, na realidade, elas preparam a base, já que os municípios tem a maior capilaridade partidária […] Elas na realidade servem de capilaridade para a próxima eleição, aquela que realmente se disputa a presidência da república”, afirma Beto.

Mesmo surpreso com a reeleição da deputada para o cargo atual, pelo quantitativo de votos, e diante da discrição no exercício da atividade da parlamentar, Beto concorda que Luizianne continua sendo o principal nome do PT para entrar na disputa de 2020 pelo comando da capital.

Beto salienta que a disputa pela prefeitura de Fortaleza tem grande possibilidade de ser acirrada, mas que o PT não está apenas interessado no comando da capital cearense, a “joia da coroa”, como metaforiza o jornalista.

“O 2º maior colégio eleitoral do estado do Ceará é Caucaia, com mais de 200 mil eleitores. Não é mais agora apenas especulação, o partido já marcou no próximo dia 17, semana que vem uma reunião onde ele (o partido) quer e vai discutir o lançamento de nomes para disputar a prefeitura no município de Caucaia”, afirma Beto, que ainda indica o nome do deputado Elmano Freitas como possível candidato à prefeitura de Caucaia.

Luzenor ainda acrescenta que Juazeiro do Norte, 3º maior município do Ceará em termos populacionais e 3º maior colégio eleitoral do estado, também entra na agenda do PT como uma das prioridades do partido.