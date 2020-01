Bate-Papo: Efervescência política toma conta dos municípios de Juazeiro do Norte e Maracanaú

O processo eleitoral vai tomando forma! Embora seja apenas em outubro, as eleições já fazem parte do dia a dia dos pré-candidatos e suas respectivas articulações com vistas às disputas pelas prefeituras e câmaras municipais do Estado do Ceará. O tema entrou na pauta do Bate-Papo político desta segunda-feira (27).

Terceiro município mais populoso do Estado com 274 mil habitantes, conforme estimativa do IBGE, Juazeiro do Norte é uma das cidades que encontra-se no centro da ebulição política tendo o atual prefeito Arnon Bezerra (PTB) na busca por reeleição e por alianças que o auxiliem neste objetivo. Arnon foi eleito no pleito de 2016 com 55.538 votos válidos ou 42,72% da votação total que o possibilitaram alcançar o posto de prefeito da cidade.

Dentre os novos elos criados está a aproximação com o ex-prefeito do município Raimundo Macedo (MDB), que foi afastado pela Justiça do cargo de chefe do executivo municipal em Juazeiro do Norte, no primeiro mandato (2012-2016), com acusações de corrupção e ficou impedido de concorrer à reeleição no ano de 2016. Buscando fortalecer o capital político do filho Davi de Raimundão (MDB) para garantir uma vaga como deputado estadual na Assembleia Legislativa, Raimundo Macedo também vê vislumbra vantagens na aliança com Arnon.

Fortaleza

Com um cenário bem pré-definido, a capital cearense caminha para ter uma eleição bem recheada e disputada entre os postulantes. Líder da Rede Sustentabilidade, a ex-senadora Marina Silva, durante passagem pela capital, indicou o provável apoio do seu partido à candidatura lançada pelo PDT e logicamente apoiada pelo atual prefeito Roberto Cláudio.

“A tendência é que aqui na capital o Rede Sustentabilidade não seja nada de oposição ao candidato que será lançado pelo prefeito Roberto Cláudio. A tendência é que ele apoie e que o partido fique firme no apoio ao candidato prefeito, seja ele quem for”, afirmou o jornalista Beto Almeida.

Maracanaú

Também passando por Maracanaú, Marina Silva confirmou a candidatura do líder comunitário Eudázio do Paju à prefeitura da cidade pelo Rede Sustentabilidade. No município, o maior adversário vem do grupo formado pelo atual prefeito Firmo Camurça que apoiará a candidatura do deputado federal Roberto Pessoa (PSDB) ao comando executivo da cidade.

“A disputa no importante colégio eleitoral como Maracanaú promete ser acirrada mesmo hoje tendo o Roberto Pessoa como grande líder e grande puxador de votos”, diz Beto Almeida.