Bate Papo: em entrevista no Jornal Alerta Geral, Evandro Leitão destaca projetos que impactam a vida dos cearenses

Na reta final do ano de 2019, deputados fazem balanço das ações desenvolvidas durante o 1º ano da atual legislatura até os últimos dias deste ano. Para conversar sobre o projetos que foram executados e as perspectivas para o ano de 2020 no âmbito estadual, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida entrevistaram o deputado estadual, Evandro Leitão no Jornal Alerta Geral desta segunda-feira (30).

Evandro afirma que o ano de 2019 foi extremamente denso, onde matérias, tanto do poder executivo quanto projetos de deputados demandaram estudos e debates para serem aprovados.

“Nosso mandato apresentou alguns projetos que nós achamos interessantes e alguns deles com impacto diretamente na sociedade cearense”, afirma o deputado.

Evandro destaque o projeto criado em seu mandato que possibilita a política de diagnóstico e tratamento da depressão na rede pública de saúde. O deputado ressalta que após um levantamento feito por sua assessoria, foi revelado um grande número de casos de suicídio cometidos em decorrência de problemas relacionados a saúde mental.

A partir do projeto, outras iniciativas foram desenvolvidas, como por exemplo, o Fundo em Defesa da Saúde mental, que segundo o deputado, atua no manejamento de recursos para serem alocados no Governo do Estado com o objetivo de realizar o enfrentamento desse problema social.

Bebidas alcoólicas em estádios

Aprovado em maio deste ano, o projeto do deputado, que libera a venda e consumo de bebidas alcoólicas em estádios cearenses, gerou polêmicas. Os que se opunham ao projeto argumentavam que a violência nos estádios poderia ser influenciada pelo consumo da bebida.

O jornalista Beto Almeida, que temia o aumento da violência dentro dos estádios, perguntou ao deputado qual a avaliação que o parlamentar faz diante do tempo de vigência da lei. Evandro ressalta que de fato o projeto causou muita polêmica.

“A gente dizia, antes de ser aprovado, que não tem nenhuma relação direta relativa a questão da potencialização da violência dentro das praças esportivas com relação a questão da regulamentação do consumo de bebida. Se nós pegarmos desde a época da sua aprovação (do projeto) nós não tivemos nenhum evento relacionado com bebida alcoólica dentro das praças esportivas”, afirma Evandro.

Segundo Evandro, o único problema enfrentado ocorreu em um jogo do Ceará contra o Fortaleza onde houve a retirada e arremesso de cadeiras das arquibancadas do estádio Castelão. O deputado ressalta ainda que segundo a lei aprovada, as bebidas alcoólicas são vendidas em todos os jogos com exceção de clássico-rei (duelo entre os dois principais times do estado, Ceará e Fortaleza), onde a venda é proibida.

“Essa lei ela não tá induzindo ninguém a consumir bebida alcoólica, nós estamos na realidade regulamentando. Inclusive com tempo, até tantos minutos antes você pode comercializar, até 15 minutos antes do término da partida você pode comercializar, cada pessoa só pode adquirir tantos e ml (mililitros) de bebida”, destaca o deputado.

Uso de sacolas plásticas

Outro projeto defendido pelo deputado é o fim do uso de sacolas plásticas. Evandro propôs com o projeto de lei 395/19, a proibição da distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas a consumidores em todos os estabelecimentos comerciais do Ceará.

O projeto ainda se encontra em trâmite na Assembleia Legislativa e ainda não foi aprovado. Luzenor questiona a falta de debate relacionado ao projeto e a demora para a aprovação do mesmo.

“Nós temos o entendimento de que é um projeto extremamente importante, é uma tendência mundial, não tem como você dizer de forma contrária essa substituição do plástico por material biodegradável. E o que nós efetivamente queremos é isso, melhorar a questão do meio ambiente e nós darmos essa contribuição para a sociedade cearense”, salienta Evandro.

O deputado ainda ressalta que há uma preocupação das empresas que trabalhando nesse segmento produtivo, mas que a medida proposta é uma tendência mundial e o setor terá que se adequar. “É uma realidade, o setor vai ter que se adequar de alguma forma, no sentido de que essa substituição vai ocorrer (em) mais tempo ou menos tempo”, diz o deputado.

Apoio ao Governo do Estado

Luzenor ainda questiona Evandro sobre o surpreendente apoio que o governador Camilo Santana tem recebido dos parlamentares da Assembleia Legislativa, sendo em alguns casos, parlamentares que não compõe a base aliada do governador, e indaga se essa boa relação tende a permanecer em 2020.

“Eu tenho convicção que não só pode permanecer como pode inclusive aumentar. Isso retrata a forma como o governador Camilo tem conduzido o nosso estado, respeitando as diferenças, respeitando a pluralidade de ideias, e sobre tudo com políticas públicas voltadas para a população cearense”, enfatiza Evandro.

