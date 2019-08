Bate Papo: Ministro da Educação indica que pode desbloquear recursos de universidades em setembro

Reitores que se reuniram com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, nesta semana afirmaram que o ministro sinalizou com a possibilidade de que o bloqueio bilionário no orçamento das universidades e institutos federais comece a ser revertido a partir de setembro.

A informação foi divulgada na tarde dessa quarta-feira (14) pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

O assunto foi repercutido pelos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral (Expresso Fm 104.3 na Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais) desta sexta-feira (16).

Para Luzenor, a sinalização de um possível desbloqueio das verbas gera uma expectativa por parte dos reitores das instituições de ensino superior do Ceará. Segundo o jornalista:

Essas instituições estão com o orçamento apertado, com dificuldades e limitações para funcionar, manter em dia as atividades que cada uma exercer tanto no interior quanto em Fortaleza.

Confira mais detalhes com o correspondente, Welton Silva:

Beto afirma que a atuam situação é um reflexo do contingenciamento que o Ministério da Educação aplicou sobre as instituições de ensino superior, e que atingiu o funcionamento das universidade federais e instituições de ensino superior.

Segundo Beto, a expectativa é que o Governo suspenda o contingenciamento. O jornalista comenta que o Governo sempre rebateu a ideia de um corte de verbas, mais sim um contingenciamento.

O contingenciamento é uma suspensão temporário dos recursos previsto no orçamento das instituições enquanto não se equilibram a receita, explica Beto.

Beto ressalta a importância de da produção cientifica para as universidades tendo como base o ensino, a pesquisa e a extensão. Para o jornalista, as instituições precisam de investimento para manter suas produções. “Isso se faz com dinheiro, se faz com bolsas, com financiamento de pesquisas”, afirma Beto.