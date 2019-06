Bate Papo Político: “Ele afirma que vai manter a essência”, diz Beto Almeida sobre Samuel Moreira

Nos últimos dois dias, terça e quarta-feria, o parecer da reforma da Previdência apresentado pelo relator Samuel Moreira (PSDB-SP) foi avaliado pelos deputados na Comissão especial da Câmara Federal. De acordo com Samuel, as mudanças apontadas pelos parlamentares podem ser incorporadas a proposta.

Embora aceite as sugestões dos colegas, Samuel reiterou que manterá a espinha dorsal do projeto, conservando sua essência. O tema entrou em destaque no Bate-Papo político do Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais). As ponderações de Samuel foram examinadas pelo jornalista Beto Almeida:

Ele disse que vai alterar o conteúdo, significa dizer que outras alterações virão, resta saber se elas são apenas alterações não mexem nos pilares da proposta da reforma da previdência, ele diz que não, que a essência vai estar assegurada. O relator disse que até segunda-feria ele vai estar afinando esse debate, esse discursos e esse debate vai continuar até semana que vem, na terça-feira eles querem realizar a sessão, mas dia 24 é São João, os deputados, políticos do nordeste vão estar viajando.

A próxima sessão ocorrerá na terça-feira (25), às 09h. Ainda em Comissão Especial, o projeto continuará passando pela sabatina dos deputados e, embora não haja uma data fixa, o esforço dos líderes do governo na Câmara é para que o projeto seja votado ainda no mês de Junho.

Em contrapartida, a base governista terá de lidar com o embate da oposição, que na última terça-feira (18) anunciou uma ação em conjunto de cinco partidos (PDT, PSB, PT, Psol e PC do B) para obstruir a votação do texto.