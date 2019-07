Bate-Papo político: Eleições municipais 2020 e decisão na reforma da Previdência

O cenário das eleições municipais cearenses no ano de 2020 está tomando forma. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), deu início ao projeto de sua sucessão ao projetar a imagem do secretário de Governo, Samuel Dias para o pleito municipal do próximo ano, no lançamento de um pacote de obras de R$ 1,5 bilhão, feito nessa segunda-feira (02).

Além do prefeito, estiveram presentes o ex-presidenciável Ciro Gomes, o Governador Camilo Santana (PT), o senador Tasso Jereissati (PSDB) e o presidente da Assembleia, José Sarto (PDT). O encontro entre Tasso e Ciro acendeu reais possibilidades de aliança entre PDT e PSDB e tornou evidente o distanciamento do senador Tasso com o deputado federal Capitão Wagner, que tinha o apoio do tucano na eleições para prefeito de 2016.

O assunto foi destaque no Bate-Papo político do Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais) desta terça-feira (02). Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida comentaram os desdobramentos desse encontro entre as lideranças políticas do estado do Ceará.

Acerca dessa reunião, Beto Almeida comenta: “A simbologia foi exatamente pelos atores políticos reunidos. A presença de políticos cearenses que não vinham comungando da mesma aliança. E porque a presença do Tasso foi tão importante? Porque ele foi decisivo para que o Roberto Cláudio tivesse hoje com os cofres abarrotados, foi ele que agilizou os empréstimos da prefeitura de Fortaleza depois que o senador Eunício Oliveira perdeu as eleições”

Sobre o distanciamento dos tucanos de Capitão Wagner, o jornalista Luzenor de Oliveira pontua que a relação teve desgaste após as eleições de 2018: “O histórico aqui da relação boa que era do Capitão Wagner e acabou se estragando essa convivência por conta dos conflitos nas eleições de 2018. Os tucanos esperavam do Capitão Wagner uma contrapartida pelo apoio que o PSDB deu nas eleições de 2016. Me parece que os tucanos esperaram a hora pra dar o troco”

Reforma da Previdência

Dia decisivo! A proposta de reforma da Previdência terá parte de seu destino definido nesta terça-feira (02). Principal pauta do governo federal na atualidade, o projeto do ministro Paulo Guedes terá seu parecer lido hoje pelo relator Samuel Moreira (PSDB-SP) na Comissão Especial da Câmara Federal.

Além disso, os governadores do nordeste se reúnem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para uma última tentativa de incluir estados e municípios dentro da proposta do governo federal que implementa mudanças no sistema previdenciário e traz impactos diretos no dia a dia do trabalhador cearense.

O jornalista Beto Almeida questiona e comenta: Vai ser votado ainda nessa semana? Porque se não surgir um acordo que inclua os estados e municípios, existe o entendimento de que esse relatório seja votado apenas na semana que vem, seja lido hoje, mas votado na semana que vem. Os governadores estão querendo compensação financeira, recursos a mais para garantir o embate ao déficit previdenciário.