Bate-Papo político: Eleições municipais em Juazeiro e Fortaleza são destaque

Os primeiros passos para as eleições de 2020 nos municípios do Ceará já estão sendo realizados. Conforme noticiado aqui pelo portal Ceará Agora, o deputado estadual Nelinho Freitas foi estimulado pelo senador Tasso Jereissati a lançar sua candidatura para ocupar a gestão municipal de Juazeiro do Norte. Diante dessas articulações, políticos envolvidos na atual administração da cidade do Padre Cícero também iniciaram movimentação para barrar os propósitos de Nelinho e do PSDB.

O tema entrou na pauta do Jornal Alerta Geral (Expresso Fm 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais do portal Ceará Agora) desta segunda-feira (26). Dentro do Bate-Papo político, o jornalista Beto Almeida comentou as articulações políticas da região e de que a população reage a isso:

“O PSDB jogou lenha na fogueira ao antecipar esse debate. Esse debate não e ruim. O eleitor só presta atenção nessa sucessão quando chega nos seus dois meses antecedendo a votação, só que as eleições estão resumidas a 45 dias, então ninguém se dá conta de que os bastidores fervilham antes”.

Política em Fortaleza

Entre idas e vindas, o cenário político de Fortaleza vai se desenhando. A capital cearense

“Tem mudança de discurso fortemente em relação ao que pensava o dirigente do PSL, o próprio deputado Heitor freire chegou a se colocar como opção caso o presidente Jair Bolsonaro assim entende, do mesmo modo o deputado estadual André Fernandes. Ou o Heitor dispõe de pesquisas apontando que o PSL não tem nomes a altura pra disputa a prefeitura de fortaleza ou de fato, o presidente Jair Bolsonaro já não vê qualquer empecilho ao apoio do PSL a capitão Wagner.

Reforma da Previdência

Após adiar a entrega do relatório sobre a reforma da Previdência com a justificativa de que precisava ajustar alguns pontos do texto, o senador Tasso Jereissati envia nesta semana, até quarta-feira, seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.

A necessidade de corrigir alguns do projeto da equipe econômica veio após a série audiências públicas e debates sobre as novas regras da aposentadoria. Feitos os ajustes, o parecer deve ser enviado nesta terça-feira (27), porém sem muitas modificações. Para o jornalista Beto Almeida não deverão haver maiores alterações, pois não é desejo de ninguém que o texto retorne à Câmara Federal, algo que ocorre se o conteúdo nesta casa for alterado pelos senadores.

“A grande expectativa é saber exatamente quais são os pontos, como vai ficar, o que virá do projeto e principalmente se vai prosperar a PEC paralela de inclusão de estados e municípios”

Minha Casa Minha Vida

Na política adotada pelo governo federal de contingenciamento dos recursos, uma área que padece com a necessidade mais dinheiro é o programa Minha Casa Minha Vida. Devido aos atrasos no repasse das verbas muitas obras encontram-se paradas e os cearenses que aguardam sua casa própria precisam “esperar sentados, pois não há prazo estabelecidos. No estado do Ceará, a retenção ameaça a continuidade das obras e coloca em risco o vínculo empregatícios de milhares de cearenses.

O jornalista Beto Almeida destaca que além dos cidadãos que aguardam receber suas casas ou aqueles que precisam quitar suas dívidas com o programa, existem os construtores, isto é, os proprietários que estão conduzindo as obras e precisam dos recursos.

“São os pequenos empreiteiros que precisam do dinheiro para tocar os projetos. Tem construtor que está com a corda no pescoço. Vai ter que enfrentar problemas com a justiça, com a questão trabalhista, é um atraso de vida pra todo mundo”

Confira na íntegra o Bate-Papo político desta segunda-feira (26):