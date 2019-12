BC: Atividade econômica cresce 2,37% de janeiro a outubro no Ceará

A atividade econômica do Ceará medida pelo Índice de Atividade Econômica Regional do Ceará divulgado, pelo Banco Central, registrou alta de 2,37% no acumulado deste ano até o 10º mês.

O índice também apresentou elevação de 2,46% em 12 meses. No mês de outubro, o Índice de Atividade Econômica Regional do Ceará teve alta de 2,31% ante igual período do ano passado. Os resultados são dessazonalizados, ou seja, ajustados para o período.

No Brasil, o índice de atividade econômica apresentou alta de apenas 0,17% em outubro, comparado com setembro. Na comparação com outubro de 2018, houve crescimento de 2,13% nos dados sem ajustes, por se tratar de períodos iguais. Em 12 meses, encerrados em outubro, o indicador teve expansão de 0,96%. No ano, até outubro, houve crescimento de 0,95%.