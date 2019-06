BC vê PIB mais estável no segundo trimestre, com ‘recuperação gradual’

A economia brasileira chega à metade do ano sem dar sinais de fôlego para crescer. Economistas consultados pelo um site avaliam que o avanço de 2019 “já está dado” e não chegará nem a 1%. Para o Banco Central, é nítida a interrupção do processo de recuperação, e essa perda de ímpeto pode ter jogado o país em uma situação de estagnação no segundo trimestre, que se encerra em poucos dias. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo jornalista, Carlos Alberto Alencar.

O comentarista relata que de acordo com a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, o leve recuo da atividade econômica no primeiro trimestre reflete essa perda de dinamismo, o que deve jogar para frente a retomada do processo de recuperação.

