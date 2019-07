Benefício do PIS/PASEP começa a ser pago hoje

A partir desta quinta-feira (25) os servidores públicos e privados começam a receber os pagamentos do abono salarial. A liberação do valor considera a data de nascimento, no caso dos cadastrados no PIS, e por meio do dígito final do número de inscrição para os beneficiários do PASEP.

A Caixa Econômica Federal será responsável por viabilizar o pagamento aos empregados da iniciativa privada, que podem retirar o benefício do PIS em qualquer agência bancária da instituição. Por outro lado, os servidores públicos que desejam retirar os recursos do PASEP deverão se deslocar para alguma unidade do Banco do Brasil.

Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro receberão o abono do PIS ainda neste ano. Já aqueles que fazem aniversário entre janeiro e junho terão o recurso disponível para saque em 2020. No caso do PASEP, os servidores públicos que tem registro com número final dentre 0 e 4 também recebem este ano. Os registros com final entre 5 e 9 receberão em 2020.

O fechamento do calendário de pagamento do benefício está previsto para o dia 30 de julho de 2020. A estimativa é de que sejam destinados R$ 19,3 bilhões a 23,6 milhões de trabalhadores.