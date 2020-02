Beto Almeida afirma querer “furar balões de especulação” que surgem na corrida pela prefeitura de Fortaleza

“Balão de ensaio e especulação” – é assim que os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida definem a nova conjectura sobre a sucessão municipal da prefeitura de Fortaleza que coloca a vice-governadora Izolda Cela como principal nome do atual governo para bater de frente com a oposição encabeçada por Capitão Wagner. O tema foi destaque dentro do Bate-Papo político desta terça-feira (04).

Os bastidores da política são fontes permanentes de especulação. Há poucos meses das eleições municipais, os indícios apontam que Izolda Cela será a candidata do atual prefeito Roberto Cláudio para disputar a prefeitura de Fortaleza. Atualmente a vice-governadora é filiada ao PDT de Cid Gomes, contudo, sua candidatura não deve ser pelo atual partido e sim pelo PT, num ação de fortalecimento do elo entre as siglas.

O jornalista Beto Almeida comenta sobre o novo “balão de especulação” que surge na caminhada pela prefeitura de Fortaleza afirmando que “são muitos balões de ensaio, mas que não nada de concreto”. Beto ainda se compara a um menino com um alfinete querendo estourar todos esses balões que surgem em decorrência das articulações políticas com vistas às eleições para prefeito na capital e demais cidades cearenses.

A hipótese da candidatura de Izolda também traz consigo um questionamento sobre a deputada federal Luizianne Lins, que até então vinha tendo seu nome costurado como pré-candidata do PT às eleições em Fortaleza. Segundo as novas especulações, a parlamentar não estaria tão interessada na candidatura, porém, Beto questiona isso e diz que Izolda não terá vida fácil dentro do Partido dos Trabalhadores: