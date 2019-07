Beto Almeida reivindica mais foco no combate às “Fake News” dentro da política

A última eleição presidencial abriu debate sobre a ampla propagação de noticias falsas, conhecidas como “Fake News”, que circularam principalmente pelo aplicativo de conversa, WhatsApp. O assunto entrou na pauta do Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 na Capital + 26 emissoras no Interior) desta sexta-feira (26).

Dentro do Bate Papo Político, o jornalista Beto Almeida afirma que é preciso que a legislação contra esse tipo de crime seja mais específica. Para o jornalista, o Código Penal Brasileiro não consegue abarcar crimes digitais modernos o que, segundo ele, impede que a legislação seja cumprida.

Por sua vez, o jornalista Luzenor de Oliviera comenta que a disseminação das “Fake News” dentro do âmbito político tem gerado descrédito nas casas legislativas e manchado a imagem da atividade parlamentar. Para ele, é fundamental que existam punições mais rígidas para um combate eficaz à problemática.

Na volta do recesso parlamentar, o tema entrará na pauta do Senado Federal, que promoverá uma Comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) com 15 deputados e 15 senadores a fim de apurar a prática de “ciberbullying” contra agentes públicos e usuários mais vulneráveis, como crianças.

A Comissão, que será chamada de CPI Mista das Fake News, terá duração de 180 dias com investigações sobre os ataques cibernéticos. A Casa aguarda, ainda, a indicação dos nomes que integrarão a mesa, já autorizada pelo presidente do senado Davi Alcolumbre (DEM).