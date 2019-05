Beto Almeida se mostra confiante com adesão dos parlamentares em contribuir com manutenção dos Sines no Interior

Deputados estaduais cearenses se articulam para evitar o fechamento de 14 agências do Sine/IDT no Interior do Estado. O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político desta quarta-feira (22), entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, que pontuaram a importância das agências para a geração de trabalho nos municípios do Interior.

O fechamento dos Sines também entrou na pauta da Assembleia Legislativa do Ceará nessa terça-feira, onde os deputados estaduais Heitor Férrer (SD) e Agenor Neto (MDB) lamentaram o fechamento dos Sines e sugeriram investimentos na área. Agenor chegou a dizer que a situação “é um desastre para os jovens que buscam entrar no mercado“.

Os fechamentos, segundo o jornalista Beto Almeida, significa dizer ‘demissões’. Beto lembrou da fala do deputado Elmano de Freitas (PT), que sugeriu que o governo estadual invista R$ 4 milhões, dinheiro que seria destinado ao pagamento de direitos trabalhistas na demissão dos funcionários, à manutenção dos Sines.

Apoio dos demais deputados

O deputado Agenor Neto começou, ainda na sessão dessa terça, a pegar assinaturas dos demais deputados para que destinassem R$ 50.000 – 5% do valor total de R$ 1 milhão que cada deputado tem direito anualmente – às unidades do Sine no Interior. Para Beto Almeida, todos os deputados “irão fazer isso”. O valor total chegaria a R$ 6,6 milhões.

