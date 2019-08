Bienal do Livro do Ceará: programação começa nesta sexta

A 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará começa nesta sexta-feira (16), no Centro de Eventos, e segue até o dia 25 de agosto com uma extensa programação. O evento envolve ainda outros espaços de Fortaleza, como a Escola Porto Iracema das Artes, e até de outros municípios, como a Casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá. O tema desta edição é “As cidades e os livros”. A expectativa é que a programação atraia 450 mil visitantes.