Biometria: mais da metade dos eleitores fortalezenses ainda não realizaram o cadastro

Atualmente, 32 municípios cearenses estão em andamento com a revisão do eleitorado e o cadastramento da biometria, outros seis tiveram o prazo encerrado (Parambu, Morrinhos, Pires Ferreira, Orós, Ererê e Ipaumirim) e 12 devem iniciar o processo a partir de 2 de agosto. Na capital, o prazo vai até o dia 29 de novembro .

O eleitor deve agendar a visita pelo telefone 148 e se dirigir, portando documento com foto e comprovante de endereço, ao cartório eleitoral do município. Eleitores com 18 anos completos (ou a completar) em 2019 devem levar também certificado de alistamento militar. Em Fortaleza, que tem quase 15% do eleitorado cearense, são 13 postos de atendimento.

Os municípios de Jaguaretama, Umari, Baixio, Aiuaba, Araripe, Pereiro, Jaguaribara, Potengi, Arneiroz, Potiretama, Antonina do Norte e Deputado Irapuan Pinheiro começarão seus cadastros a partir do próximo mês, com calendários individuais.

Confira os municípios que estão realizando o cadastro e o prazo para realizar o procedimento: