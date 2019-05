Biometria no Ceará alcança 80% do eleitorado

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) já realizou o cadastro biométrico de 80,2% do eleitorado cearense. O número corresponde a 5.125.584 eleitores. A não atualização biométrica faz com que o eleitor fique impedido de se inscrever ou receber o Bolsa Família, emitir o passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino, tomar posse em cargo público e, se for servidor público, receber o salário.

Para realizar o cadastramento biométrico é necessário ir aos postos de atendimento com documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço atualizado, título de eleitor e CPF.

Em Fortaleza, apenas 53% dos eleitores realizaram o cadastro da biometria. O TRE ainda aguarda o comparecimento de mais de 844 mil pessoas na capital, até o prazo final, 29 de novembro deste ano.