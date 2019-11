Black Friday: comércio deve registrar alta de 10,5% nas vendas

Nesta sexta-feira (29), é o dia da Black Friday em todo país e a expectativa entre os comerciantes cearenses é grande. O varejo deve movimentar R$ 3,67 bilhões em vendas na data deste ano, o maior faturamento em uma década. O levantamento é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Se confirmada a previsão, as vendas terão um aumento de 10,5%, cerca de 6,8% a mais em relação ao ano passado.

Os produtos com as maiores chances de descontos são roupas, eletrodomésticos e móveis e celulares. Segundo um levantamento da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), 89% dos entrevistados estão mais dispostos a gastar mais dinheiro neste ano do que em 2018. A intenção média de gastos é de R$ 1.334.

Uma das tendências da Black Friday deste ano, de acordo com especialistas, é a popularização das compras online. O consumidor pode também comprar alguma coisa pela internet e retirar na loja.

Com a quantidade de promoções, quem for as compras precisa ficar atento. Segundo informações do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, a multa por propagandas enganosas podem chegar a R$ 13 milhões.