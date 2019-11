Blitze de pesquisas do Plano de Mobilidade começam nesta terça na CE-085

Inicia nesta terça-feira (25), mais uma etapa das blitze realizadas pela Prefeitura para coleta de informações que vão compor o Plano de Mobilidade Urbana (PMU) de Caucaia. Desta vez, as equipes de pesquisa vão estar no quilômetro dois da CE-085 (próximo à escola indígena). Os trabalhos se concentrarão neste ponto até quarta-feira (26). Na quinta (27) e sexta-feiras (28), as blitze acontecerão na BR-222, próximo à rua Quintino Cunha, no bairro Potira.

Com a aplicação desses formulários, a Prefeitura vai dispor de informações sobre o deslocamento dos motoristas que cruzam as vias: de onde vêm, para onde vão, em quanto tempo, em qual tipo de veículo etc. Os dados são fundamentais para a implementação de políticas públicas de mobilidade urbana de Caucaia.

São determinantes também porque hoje Caucaia executa o maior programa de infraestrutura integrada da história da cidade e um dos maiores do Brasil: o Avança Caucaia, cujo objetivo é interligar os três maiores distritos do município (Sede, Jurema e Litoral) e uma série de outras ações. Mais de R$ 320 milhões serão investidos via financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Todo o trabalho das equipes de pesquisa está sendo feito com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) e tem caráter apenas de coleta de dados. Nenhuma dessas blitze é fiscalizatória e/ou punitiva.

Além da aplicação dos questionários, as blitze fazem a contagem de veículos. Aparelhos são instalados às margens dos dois sentidos da avenida e indicam quantos carros, motos, caminhões e outras máquinas passam periodicamente pelo local. Isso também auxiliará a Prefeitura a compreender o modo como as pessoas se deslocam em Caucaia.

O PMU é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes – conforme estabelece a Lei Federal nº 12.587/12 ao instituir as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. É a primeira vez, no entanto, que Caucaia mobiliza-se pra elaboração do documento.