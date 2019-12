Bloquinho de Verão 2020: pré-carnaval reúne axé, forró, funk e sertanejo no Colosso Fortaleza

O ano de 2019 vai chegando ao fim e a maioria dos cearenses já está com o pensamento no carnaval. Para animar os foliões, o Bloquinho de Verão, um dos pré-carnavais mais aguardados da Brasil, começa a programação dia 11 de janeiro, com muita agitação e grandes nomes do axé, forró, funk e sertanejo no Colosso Fortaleza.

O evento, que está em seu quinto ano, promete agitar os sábados de verão com a temática #VáPeloSol e promovendo o esquenta para o carnaval.

O Bloquinho de Verão traz uma mistura de ritmos de grandes artistas, confira as atrações:

– Bell Marques;

– Durval Lelys;

– Saulo Fernandes;

– Banda Eva;

– Rafa e Pipo Marques;

– É o Tchan;

– Cheiro de Amor;

– Dennis;

– Kevinho;

– Pedro Sampaio;

– Jonas Esticado;

– JM Puxado;

– Wallas Arrais;

– Marcinho;

– Banda São Dois;

– Banda Sousete

Os artistas que vão se apresentar no primeiro dia de bloquinho serão anunciadas no dia 9 de dezembro, junto com a cor dos abadás. O evento promovido pela Social Music e a For You tem a venda de ingressos iniciada a partir de quarta-feira (11). A venda de camisas é limitada.