BNB de Tauá financiou mais de R$ 9 milhões no 1° semestre do ano

O Banco do Nordeste (BNB) de Tauá aplicou mais de R$ 9 milhões de reais somente no 1° semestre deste ano. O banco atendeu cerca de 924 dos seus mais de 8 mil clientes. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo correspondente, Alverne Lacerda.

O correspondente relata que esse empréstimo é mais de 50% da meta do banco para os municípios.

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: