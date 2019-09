BNB e parceiros programam alocação de recursos do FNE para o Ceará em 2020

O Banco do Nordeste promove a partir desta sexta-feira (20), um amplo diálogo com entidades parceiras e representantes dos setores produtivos do Estado para programar a alocação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2020.

A reunião será realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e resultará no plano de destinação do crédito, por volume, setores econômicos, portes dos empreendimentos e região em que se encontram os projetos atendidos.

Essas reuniões são promovidas em toda a área de atuação do BNB, que inclui o Nordeste e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, e seguem diretrizes e orientações gerais do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Conselho Deliberativo da Sudene, do Novo Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), dentre outros normativos e documentos de planejamento de referência.

A programação leva em conta ainda preceitos legais de alocação mínima de recursos no Semiárido e nos demais espaços priorizados pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e de acordo com o porte do cliente, garantindo crédito para as regiões menos favorecidas e para os mini e pequenos empresários e produtores rurais.

(*)com informação da A.I