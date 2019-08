BNB supera marca de R$ 2 bilhões aplicados em micro e pequenas empresas em 2019

O Banco do Nordeste ultrapassou R$ 2,1 bilhões aplicados em micro e pequenas empresas (MPE), com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). No Ceará foram contratados R$ 394,5 milhões.

O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo jornalista, Carlos Alberto Alencar. O comentaria informa que o valor total investido representa um crescimento de 46,9% nas aplicações na comparação com o mesmo período de 2018.

