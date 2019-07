BNDES é aprovado pela ONU para realizar ações contra mudança climática

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi aprovado pela diretoria do Green Climate Fund (GCF), fundo criado em 2010 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com doações de mais de 40 países. Com isso, o banco e poderá acessar recursos do GCF para a realização de ações contra mudanças climáticas. Segundo a Agência Brasil, o fundo apoia projetos de países em desenvolvimento e tem um total de doações que alcança hoje US$ 10,3 bilhões, comprometidos em mais de 100 projetos aprovados.

O credenciamento do BNDES ocorreu na categoria de risco socioambiental A, na modalidade de acesso direto, onde estão apenas 24 das 88 instituições credenciadas. Entre elas, destaque para os Bancos Mundial, Interamericano de Desenvolvimento, a Corporação Andina de Fomento, Agência Francesa de Desenvolvimento e o banco estatal de desenvolvimento alemão KfW.

Segundo informou hoje (12) o BNDES, por meio de sua assessoria de imprensa, o credenciamento no GCF tem validade de até cinco anos. Contribuíram para a aprovação do banco “o atendimento a padrões internacionais de análise e monitoramento de projetos relacionados às mudanças climáticas”.

Os recursos do GCF poderão ser usados para financiar ou apoiar investimentos dos mais diversos portes, inclusive por meio de recursos não reembolsáveis.