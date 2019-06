Boa quadra chuvosa garante água para mais 60 dias nas comunidades do sertão caucaiense

As chuvas intensas que caíram este ano em Caucaia deixaram a zona rural do município, especialmente as localidades mais afastadas, cujo acesso é difícil, com acesso à água mais facilitado.

As cisternas estão abastecidas e, segundo avaliação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), há estoque para os próximos dois meses em todas as propriedades.

Com isso, a Prefeitura de Caucaia e o Exército Brasileiro manterão suspensa a operação Caminhão-Pipa por mais 60 dias.

Por mês, a Compdec distribui 744 carradas d’água, cada uma equivalente a 8.000 litros, o que representa um total de 5,9 milhões de litros mensais.

Recebem água da Operação Carro-Pipa as seguintes regiões: Pindoba, Boqueirãozinho, Boqueirão, Boqueirão da Arara, Porteiras, Coité-Pedreiras, Catarina, Lameirão, Lagoa das Bestas, Jandaiguaba, Tabuleiro Grande, Tucunduba, Bom Princípio, Sítios Novos, Guararu, Mirambé e Catuana.

Populações afetadas pela seca, sem encanamento e com cisternas comunitárias podem acionar a Defesa Civil pelo telefone (85) 3342.0718.