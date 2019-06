Boletim da Semace aponta 20 praias próprias para banho neste final de semana

O boletim semanal divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) traz notícias boas para os cearenses que estão programando ir à praia neste final de semana. De acordo com as informações, a maior parte da orla de Fortaleza (20 trechos) está própria para o banhoneste fim de semana. No último final de semana (21 e 22 de junho), apenas três trechos estavam favoráveis.

De acordo com a Semace, a melhor situação é a região central da cidade, com oito pontos favoráveis. Nesta região estão localizadas as praias de Iracema, Náutico, e a Praia dos Crush, bem frequentada pelo público jovem da cidade.

Na parte leste, região onde ficam as praias do Futuro e Caça e Pesça, há nove trechos liberados para os banhistas.

A situação mais crítica está concentrada na parte Oeste da orla, onde apenas três pontos se encontram próprios para os banhistas.

Confira situação de cada trecho abaixo:

Faixa Leste

Próprios para o banho:

Posto 2 – Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 3 – Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

Posto 4 – Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 – Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 – Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 7 – Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

Posto 8 – Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Posto 9 – Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

Posto 10 – Entre o Farol até a rua Ismael Pordeu

Faixa Central

Próprios para banho:

Posto 13 – Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

Posto 14 – Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

Posto 15 – Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 16 – Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

Posto 17 – Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira

Posto 18 – Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão

Posto 19 – Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Posto 20 – Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Faixa Oeste

Próprios para banho: