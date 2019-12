Boletim da Semace recomenda que banhistas evitem a praia do Mucuripe

Os banhistas devem evitar as praias de Fortaleza compreendidas entre o Farol e a Volta da Jurema. É o que indica o boletim semanal de balneabilidade divulgado, nesta sexta-feira (6), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). A opção mais favorável são as praias da zona leste, onde dez dos onze trechos analisados estão próprios para banho, incluindo todas as barracas da Praia do Futuro.

Também estão favoráveis os dois trechos da zona centro, localizados entre o espigão da rua João Cordeiro e o estaleiro Inace. Esta zona vai do Mucuripe à Praia de Iracema, incluindo todo o Meireles. Quatro praias não foram analisadas na área, por causa da obra de engorda da praia. Na zona oeste, que vai do Centro à Barra do Ceará, cinco das dez praias monitoradas estão próprias para atividades de esporte e lazer.

Veja o boletim da balneabilidade das praias de Fortaleza aqui.