Bolsonaro defende fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar a CNH

O presidente Jair Bolsonaro argumentou nessa quinta feira (26), em sua convencional live no Facebook, que defende o fim das aulas práticas de direção nas autoescolas. No final de sua transmissão ao vivo na rede social, que durou cerca de 33 minutos, Bolsonaro comentou que aprendeu a dirigir um trator com 10 anos de idade na fazenda em Eldorado Paulista.

Eu acho que nem devia ter exame de nada. Parte escrita apenas e ir para prática logo. Não tem que cursar autoescola, ter aula de um monte de coisa que já sabe o que vai acontecer. Então, deveria ter uma prova prática e uma prova escrita ali. Seria o suficiente para tirar a carteira de habilitação. Mas vamos deixar isso para um segundo momento.

O discurso do presidente faz referência a várias medidas que ele tem o objetivo de implantar para deixar o custo para obter a CNH mais acessível. Uma das mudanças já comentadas por Bolsonaro é o fim dos simuladores nas autoescolas. A expectativa do presidente é que a Câmara não imponha a obrigação dos simuladores novamente.

Outras atitudes para favorecer os motoristas, em especial os profissionais, é que os pontos no prontuário da CNH passem de 20 para 40. O presidente também propões a extinção dos radares móveis e que não exista mais exames toxicológicos.

De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que também estava na live, os simuladores das autoescolas, considerados muito caro pelo o governo, elevam o preço do documento em 15%.

O presidente também pediu assistência para o Congresso criar outra flexibilização: acabar com a obrigatoriedade de exames médicos em clínicas conveniadas ao Detran.