Bolsonaro defende isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (09), que continuará a defender, junto à equipe econômica, que contribuintes que ganhem até cinco salários mínimos, cerca de R$ 5 mil, fiquem isentos de pagar o Imposto de Renda (IR). A proposta foi anunciada por ele durante a campanha eleitoral, no ano passado. Atualmente, o limite de isenção do IR é de R$ 1.903,98.

Falei durante a campanha, falei isso aí, sim, tinha conversado com o Paulo Guedes, atual ministro da Economia. Vou continuar batendo nessa tecla, porque eu acho que quem ganha até cinco salários mínimos, em grande parte, tem o imposto retornado para ele. Então se a gente puder facilitar a vida deles, né?, seria muito bom, no meu entender, declarou em entrevista coletiva na saída do Palácio da Alvorada.