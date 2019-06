Bolsonaro determinou regras especiais para aposentadoria de policiais federais

O presidente Jair Bolsonaro determinou regras especiais de aposentadoria para policiais federais, de acordo com informações do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros. O porta-voz afirmou que Bolsonaro conversou com o Ministério da Economia para que sejam efetuadas mudanças no texto da reforma da Previdência em consenso com o Congresso. O texto está em tramitação na comissão especial da Câmara que trata do tema.