Bolsonaro quer aumentar limite de pontos para suspensão da CNH

Nos próximos dias, o presidente Jair Bolsonaro deve enviar ao Congresso um projeto de lei para aumentar a validade da carteira nacional de habilitação e dobrar o limite de pontos para suspensão do documento. A proposta eleva de 5 para 10 anos a validade do documento e amplia de 20 para 40 o número de pontos para que a carteira seja suspensa.

Bolsonaro divulgou as novidades através de um vídeo no seu twitter. Além de que revelar que estaria encaminhando a proposta para o Congresso Nacional, também aproveitou para elogiar o trabalho do Exército Brasileiro na recuperação da BR-163. Ademais, o presidente reiterou seu desejo de barrar a instalação de novos radares eletrônicos nas rodovias federais e afirmou que tal medida será um golpe na indústria das multas.

Confira o vídeo do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro: