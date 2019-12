Bolsonaro sanciona sem vetos lei que determina novas regras de aposentadoria de militares

A proposta original foi entregue por Bolsonaro ao Congresso em março. Na primeira versão, o texto tratava dos militares das Forças Armadas, mas, durante a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, os parlamentares decidiram incluir policiais e bombeiros militares dos estados. O projeto, aprovado no Senado no início de dezembro, também reestrutura as carreiras militares.