Bolsonaro se reúne com Moro no Planalto após prisão de hackers

O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta quarta-feira, (24), às 11h, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, no Palácio do Planalto. A reunião deve tratar sobre a tramitação do pacote anticrime e a operação Spoofing, deflagrada ontem pela Polícia Federal(PF) e que prendeu três homens e uma mulher, suspeitos de hackearem o celular de Moro.

Os quatro suspeitos foram detidos em Araraquara e Ribeirão Preto, interior de São Paulo, na terça-feira (23), e transferidos ainda na noite de ontem para a Superintendência da PF no Distrito Federal. Segundo a Justiça Federal do Distrito Federal, os mandatos foram assinados pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara, e o sigilo envolvendo as ordens será retirado às 12h desta quarta-feira(24). A prisão dos suspeitos é válida por cinco dias. Segundo o Correio Braziliense, a PF também investiga a invasão do celular do ministro da Economia, Paulo Guedes. A suposta invasão hacker foi relatada pela assessoria de Paulo Guedes na noite de segunda (22). De acordo com a assessoria, o ministro teve o celular clonado depois das 22h30, quando o telefone dele entrou para o aplicativo de mensagens Telegram.