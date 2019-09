Bombeiros Militares do Ceará representam o Brasil em competição mundial na França

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), por meio do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU), vai competir na categoria de Atendimento ao Trauma na World Rescue Challenger (WRC) – Seletiva Mundial de Resgate. Os dois militares embarcaram, no início da noite desse domingo (8), rumo à cidade de La Rochelle, na França. A competição ocorrerá no período de 11 a 15 de setembro, e contará com equipes de todo o mundo. Sendo a primeira vez que bombeiros militares cearenses representam o Brasil.

Os bombeiros do Batalhão de Socorro de Urgência do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foram o 1° lugar na Seletiva Brasileira de Trauma, na categoria desenvolvimento; e 2° lugar geral da competição em todas as categorias. O Team Trauma Ceará (Equipe de Trauma do Ceará) é composta pelo tenente-coronel Francisco Albert Einstein Lima Arruda (técnico da equipe); o primeiro-sargento Márcio Lemos dos Santos e o soldado Francisco Antônio Rodrigues da Silva Júnior. “A nossa expectativa é sermos campeões mundiais de atendimento ao trauma”, ressalta o tenente-coronel Albert, comandante do Batalhão de Socorro de Urgência.

Na sexta-feira (6), os bombeiros militares que compõem o Team Trauma Ceará (Equipe de Trauma do Ceará) estiveram no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, em Fortaleza, para entregar ao coronel comandante geral do Corpo de Bombeiros, Luís Eduardo Soares de Holanda, o uniforme e colete que a equipe usará durante a competição na França.

*com informações do Governo do Estado do Ceará.