BR-222 tem trecho interditado para montagem de passarela nesta quinta

Durante a manhã desta quinta-feira, 26, o trecho da rodovia federal BR-22 estará interditado para viabilizar montagem de uma passarela. Tendo em vista a operação de içamento da travessia para pedestres da passarela, que será instalada no local, a altura do km 8,2 da rodovia, localizado no bairro Potira II, em Caucaia, será afetada pela interdição.

No local, orientando os condutores que trafegam pelo ponto de interdição, a Polícia Rodoviária Federal cumpre uma operação para o desvio de tráfego que ocorrerá das 7 horas às 12 horas. Por motivo de segurança, a programação poderá ser alterada, caso ocorram condições técnicas ou climáticas desfavoráveis.

A implantação da travessia contempla uma das fases da instalação da oitava passarela de pedestres. Ao todo, 18 novas estruturas devem ser implantadas, segundo o Lote 2 do Edital nº 183/2016, que tem por objeto a contratação dos projetos básicos, executivos e construção de travessias em pontos das BR-304, BR-116, BR-222 e BR-020.