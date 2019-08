BR-222, trecho da Caucaia, será interditado no próximo domingo

A BR-222, na altura do quilômetro 10, será totalmente interditada no próximo domingo (11), entre às 7h e às 12h. A informação é da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Ceará.

De acordo com o órgão, a via será interditada para montagem da estrutura metálica da passarela de pedestres, entre o trecho dos bairros Conjunto Metropolitano e Nova Metrópole, no município de Caucaia.

O desvio de tráfego será operacionalizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia (AMT). A implantação da passarela vai permitir a travessia segura de pedestres e ciclistas que trafegam pela região.

Confira como será realizado o desvio: