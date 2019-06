Região Nordeste teve o segundo pior resultado na criação de empregos em maio

Em maio, foram criados 32.140 empregos com carteira assinada em todo o país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Ministério da Economia. Houve abertura de vagas em quatro das cinco regiões brasileiras. O Sul foi a única região que apresentou queda de 10.935 empregos. Em seguida aparece a região Nordeste, que mesmo com a geração de 3.319 postos de emprego, teve o segundo pior resultado da pesquisa.

Mesmo com saldo positivo, este é o menor desempenho para o mês desde 2016, quando houve fechamento de vagas. Em maio do ano passado, foram gerados 33.659 novos postos de trabalho formais. No último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre o tema, havia, em abril, 13,2 milhões de brasileiros desempregados.

De acordo com o Ministério da Economia, houve abertura de vagas em cinco dos oito setores econômicos. A maior geração ocorreu no setor agropecuário e o pior desempenho foi no comércio. Um levantamento do IBGE aponta que, em quatro anos, mais de 411 mil postos de trabalho e 80 mil empresas foram fechadas no setor. As regiões que registraram participação na queda foram a Sul e a Sudeste, enquanto o Nordeste, o Centro Oeste e o Norte registraram números positivos com o crescimento do comércio.