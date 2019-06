Brasil encara a França pelas oitavas da Copa feminina

Brasil e França entram em campo neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino. O confronto eliminatório acontece no estádio Océane, em Le Havre, e vale vaga na próxima fase do Mundial – quem ganhar pega Espanha ou Estados Unidos nas quartas de final.

A Seleção terá seu trio de veteranas – a volante Formiga, que cumpriu suspensão na vitória em cima da Itália, a meia Marta e a atacante Cristiane – como titulares. O técnico Vadão escalou o time para começar da seguinte forma: Bárbara; Letícia, Kathellen, Mônica e Tamires; Formiga, Thaísa e Marta; Ludmilla, Cristiane e Debinha.

A França, comandada pela treinadora Corinne Diacre, começa com: Bouhaddi; Torrent, Mbock Bathy, Renard e Majri; Diani, Henry, Bussaglia e Asseyi; Gauvin e Le Sommer.

A arbitragem fica por conta de Marie-Soleil Beaudoin (Canadá), auxiliada por Princess Brown (Jamaica) e Stephanie-Dale Yee Sing (Jamaica). A arbitragem de vídeo é do italiano Massimiliano Irrati (Itália).