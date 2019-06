Brasil estreia bem e Cristiane brilha com três na Copa do Mundo de futebol

A seleção brasileira quebrou a sequência de nove jogos sem vencer com direito a 3 gols da Cristiane. Mesmo desfalcada da sua principal jogadora, Marta, a seleção brasileira de futebol feminino venceu a seleção da Jamaica, neste domingo (9). A partida foi realizada no estádio des Alpes, em Grenoble (França) pela Copa do Mundo de futebol feminino.

A melhor jogadora do mundo, Marta, ficou fora da partida por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, mas acompanhou a grande partida da artilheira brasileira, Cristiane, do banco de reservas. A seleção entrou com status de favorita para a partida e fez valer a camisa amarela.

Jogando bem e contando com jogadoras experientes como Formiga (que participa de sua 7ª Copa do Mundo) e Cristiane (maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos), a seleção deu sequência a retrospectiva positiva diante da Jamaica. Na única vez em que enfrentou a seleção, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, as brasileiras aplicaram uma goleada de 5 a 0.